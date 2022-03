Mit Jessica sucht erstmals eine Transfrau bei Love Island nach der Liebe! Die neue Staffel der Kuppelshow mit Moderatorin Sylvie Meis (43) steht unmittelbar bevor. Am Montag fällt der Startschuss und unter der Sonne Teneriffas darf wieder heftig geflirtet werden. Der heiße Start-Cast wurde bereits enthüllt. Unter anderem stürzt sich auch Jessica in das Abenteuer und berichtet direkt von einer Besonderheit: Sie wurde nicht als Frau geboren!

Gegenüber RTL2 erzählte die 22-Jährige von sich. "Als allererstes was bei mir im Fokus steht ist, ich bin Transgender und das gab es noch nie in der Geschichte von 'Love Island'", merkte die Rheinland-Pfälzerin an. Damit will die Einzelhandelskauffrau auch ein Zeichen setzen. "Es ist einfach wichtig für mich zu zeigen: Hey, auch ich als Transfrau kann in einer Dating- beziehungsweise Realityshow einen Mann finden", betonte Jessica.

Doch auch mit ihrem Charakter will die Single-Lady überzeugen. Vor allem mit ihrem lustigen und lockeren Gemüt glaubt sie, in der Villa punkten zu können: "Viele sagen mir: Dich erkennt man direkt wieder an deiner fröhlichen und offenen Art." Wenn sie etwas will oder etwas denke, spreche Jessica das auch sofort aus.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Host

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis vor malerischer Meerkulisse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de