Rihanna (34) gibt ein Update! Im Januar überraschten die Sängerin und ihr Freund A$AP Rocky (33) die ganze Welt, als sie bekannt gaben, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Seitdem setzt die Pop-Ikone ihren Babybauch immer wieder gekonnt in Szene und sorgt regelmäßig für Wow-Momente. Die Schwangerschaft scheint der aus Barbados stammenden Musikerin gutzutun! Fans können nun die Ohren spitzen: Rihanna verrät, dass ihr Baby wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen wird!

In einem Interview mit Elle erwähnte die 34-Jährige in einem Nebensatz, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft derzeit sei. "Es gibt auf jeden Fall einen Schwangerschafts-Glow, aber es gibt auch weniger schöne Tage. Besonders im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn man aufwacht und sich fragt: "Oh, muss ich mich wirklich anziehen"?" Demnach befindet sich die werdende Mutter offenbar schon auf dem Endspurt ihrer Reise zum Mutterdasein!

Auch wenn eine Schwangerschaft manchmal schwierig sein kann – die Liedermacherin genießt diese offenbar trotzdem in vollen Zügen! Das plauderte jedenfalls eine Quelle gegenüber HollywoodLife vor wenigen Wochen aus. "Rihanna liebt jeden Moment ihrer Schwangerschaft", hieß es. Für die Sängerin sei diese Zeit demnach eine ganz besondere.

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week

Anzeige

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de