Sie hat es einfach drauf! Vor einigen Wochen überraschten Rihanna (34) und ihr Freund A$AP Rocky (33) ihre Fans mit Knaller-News: Das Paar ist in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Seitdem zeigt vor allem die Sängerin nur zu gern ihre neuen Schwangerschaftsrundungen und setzt diese immer gekonnt in Szene – so wie jetzt wieder: RiRi hüllte ihren Babybauch in einem ziemlich coolen Outfit!

Am Samstagabend erwischten Paparazzi die werdende Mama vor dem Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica. Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen die 34-Jährige in einem total stylishen Look: Die schwangere Beauty trägt auf den Bildern ein komplettes Leder-Ensemble – bestehend aus Leder-Jacke, Overknees und Leder-Shorts. Unter ihrer geöffneten Jacke setzte sie ihren immer größer werdenden Bauch in Szene – denn bis auf einen BH trug Rihanna an diesem Abend nichts drunter.

Dass es Rihanna zurzeit ziemlich gut geht, ist nicht nur zu sehen. Erst kürzlich hatte ein Insider gegenüber Hollywood Life verraten, dass sie es auch regelrecht genießt, ihre anderen Umstände zu präsentieren. "Rihanna liebt jeden Moment ihrer Schwangerschaft und sie plant, ihren Babybauch weiterhin zu zeigen, wann immer sie will", hatte die Quelle erzählt.

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Instagram / badgalriri Rihanna im März 2022

Instagram / badgalriri Rihanna im März 2022

