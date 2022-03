Dieses Model teilt jetzt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Obwohl Jason Statham (54) und Rosie Huntington-Whiteley (34) bereits seit 2010 ein Paar sind und seit 2016 sogar verlobt, teilt das Model eher selten Einblicke in ihr Privatleben. Das Pärchen, das außerdem die beiden gemeinsamen Kinder Jack Oscar Statham (4) und die erst im Februar diesen Jahres geborene Isabella James Statham hat, hält sein Privatleben gerne verborgen. Doch ab und zu gewährt das Model doch einen kleinen Einblick in den Alltag der Familie.

Auf Instagram postete das Model jetzt einige süße Schnappschüsse. Darauf ist die kleine Isabella in einem weißen und apricotfarbenen Strampler zu sehen, während Rosie ihr Beinchen zu streicheln scheint. Zusätzlich teilte die Blondine ein süßes Bild mit ihrem Liebsten. Jason schaut verschmitzt von links in die Kamera, während Rosie mit einer schwarzen Sonnenbrille straight in das Smartphone blickt.

Vor allem die Bilder ihres frischgeborenen Babys haben Seltenheitswert. Rosie und Jason behandeln ihr Familienglück gerne als Privatangelegenheit. Auch von ihrem Sohn Jack gibt es so gut wie keine Aufnahmen – mit einigen süßen Ausnahmen. Zum Beispiel, als Jason mit dem Kleinen auf einem Spielzeug-Motorrad fuhr.

