Kann sich Michelle Monballijn vorstellen, an einem weiteren TV-Format teilzunehmen? Die Schauspielerin war im vergangenen Jahr bei Das Sommerhaus der Stars in ihrem ersten Reality-Format zu sehen. In diesem Zusammenhang musste sie jedoch viel Kritik einstecken – vor allem wegen des Verhaltens ihres damaligen Partners Mike. Inzwischen sind die beiden getrennt und der Hate hat abgenommen. Würde Michelle nun noch einmal bei einer TV-Show mitmachen?

Das beantwortete die zweifache Mutter nun im Rahmen eines Instagram-Q&As. Auf die Frage, ob sie zum Beispiel mal an Let's Dance teilnehmen würde, antwortete sie: "Ich glaube nicht. Auch wenn es gutes Geld ist, aber ich werde, denke ich, damit nicht glücklich." Tanzen sei zwar ihre Leidenschaft – diese wolle sie aber lieber nur mit ihrer Community teilen. Außerdem wolle sich die einstige Tatort-Darstellerin in Zukunft verstärkt ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin widmen.

Bei Mike sieht das hingegen ganz anders aus. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat wird in der kommenden Kampf der Realitystars-Staffel zu sehen sein. Die Dreharbeiten in Thailand sind bereits abgeschlossen.

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

RTL / Stefan Menne Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

