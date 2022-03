Dieser Moment dürfte die Herzen der How I Met Your Father-Zuschauer kurz höherschlagen lassen! Im Januar hatte die neue Serie mit Hilary Duff (34) Premiere gefeiert. Bei der Show handelt es sich um ein Sequel der beliebten Sendung How I Met Your Mother – so waren auch schon einige Nebendarsteller des Originalformats in der Neuauflage zu sehen. Jetzt kam es jedoch zu einem Mega-Gastauftritt durch einen der Protagonisten aus der Clique rund um Ted, Marshall und Co.!

Achtung, Spoiler!

Im großen Staffelfinale machte sich Sophie (Hilary Duff) auf ins MacLarens, die beliebte Kneipe aus der Ur-Serie. Dort trifft die Blondine auf einen bekannten Gast: Robin Scherbatsky, gespielt von Cobie Smulders (39)! Die beiden unterhalten sich, Robin gibt Sophie einige Tipps und verrät Details aus ihrer Vergangenheit mit Ted Mosby – ein echtes Schmankerl für die eingefleischten Fans!

Das Comeback eines Ex-Stars in der Neuauflage der Show war von den Produzenten offenbar schon lange geplant. Im Interview mit Variety verriet die Showrunnerin Elizabeth Berger zudem, man habe sich schnell darauf geeinigt, dass Robin auftauchen solle: "Wir fanden die Idee toll, dass sie dieses Gespräch von Frau zu Frau führen würde!"

Anzeige

PictureLux Hilary Duff, Paget Brewster und Francia Raisa in "How I Met Your Father"

Anzeige

Getty Images Cobie Smulders bei der Premiere von "Impeachment: American Crime Story"

Anzeige

Getty Images Cobie Smulders, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de