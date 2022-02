Alle How I Met Your Mother-Liebhaber müssen jetzt ganz stark sein. Im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, dass die beliebte Sitcom tatsächlich einen Nachfolger bekommen soll. Seit Anfang des Jahres die ersten Folgen in den USA ausgestrahlt wurden, warten die deutschen Zuschauer sehnsüchtig auf einen Starttermin. Doch wie es aussieht, müssen sich die Fans nun noch etwas gedulden, bevor sie in den Genuss von "How I Met Your Father" kommen.

Wie in einem neuen Trailer zu sehen ist, der am Donnerstag auf YouTube veröffentlicht wurde, werden die Folgen des "How I Met Your Mother"-Sequels deutlich später starten als gedacht. Während die Serie auf Hulu bereits seit Mitte Januar verfügbar ist, müssen deutsche Serienliebhaber ihre Ungeduld noch etwas zügeln. Bisher war eigentlich ein Starttermin für März angedacht, doch daraus wird wohl nichts. Erst ab dem 8. Juni soll die Show auf Disney Plus verfügbar sein – also gut drei Monate später. Bis dahin sind in den Vereinigten Staaten dann auch alle Episoden der ersten Staffel über die Bildschirme geflimmert.

Im Dezember 2021 war bereits ein erster Trailer zu dem "How I Met Your Mother"-Ableger veröffentlicht worden, der bei den Fans für gemischte Gefühle gesorgt hatte. Besonders die Änderungen waren kritisiert worden. So versucht Sophie (Hilary Duff, 34) ihr Glück beispielsweise bei Dating-Apps à la Tinder und Co. "Bei 'How I Met Your Mother' ging es doch vor allem um diese tolle Clique. Hier scheinen alle nur schlimme Millennial-Klischees zu erfüllen", schrieb ein User.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Tien Tran, Hilary Duff, Christopher Lowell und Francia Raisa am "How I Met Your Father"-Set

Anzeige

PictureLux Hilary Duff, Paget Brewster und Francia Raisa in "How I Met Your Father"

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren "How I Met Your Father"-Kollegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de