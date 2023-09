Nach nur zwei Staffeln: "How I Met Your Father" abgesetzt

Der erhoffte Erfolg blieb wohl aus. Am 24. Januar dieses Jahres startete die zweite Staffel von How I Met Your Father mit Hilary Duff (35) in der Hauptrolle. In der Sitcom erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater getroffen hat – und hat dabei einige lustige Geschichten auf Lager. Wie auch schon in der ersten Staffel sind neben Hilary auch Kim Cattrall (67) und Chris Lowell (38) dabei. Ebenso tauchen die Nebendarsteller Josh Peck (36) und Daniel Augustin wieder auf. Doch nun gibt es überraschende Nachrichten: Es wird keine weiteren Staffeln geben.

Die Serie wurde nämlich abgesetzt. Das gab der produzierende Streamingdienst Hulu bekannt. So sollen Kritiker bereits nach den ersten zehn Folgen nicht sonderlich begeistert von der TV-Serie gewesen sein. Ganz zu schweigen davon, dass die Serie nicht ansatzweise an den Vorgänger How I Met Your Mother herankam.

Dabei hatten viele hochkarätige Stars ihren Auftritt in den insgesamt 30 Folgen. Unter anderem tauchten Neil Patrick Harris (50), Leighton Meester (37) und Jason Segel (43) in dem Sequel auf. Doch anscheinend wollten auch diese prominenten Gastauftritte nichts am mäßigen Erfolg der Serie ändern.

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "How I Met Your Father"

Getty Images Hilary Duff, März 2022

