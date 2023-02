"How I Met Your Mother"-Reunion: Fans wittern ein Comeback

Wird bei How I Met Your Father etwa bald eine Reunion gefeiert? Gerade erst durften sich die Fans des Spin-offs der beliebten Sitcom How I Met Your Mother freuen: Die Serie wurde nämlich um eine zweite Staffel verlängert. Für die kommende Season scheinen die Fans sich ein Comeback der beliebten Figuren aus der Mutterserie zu wünschen. Zumindest vermuten sie, dass die Darsteller Josh Radnor (48) und Alyson Hannigan (48) sich nicht nur zum Spaß getroffen haben.

Bei Instagram teilt Ted-Darsteller Josh ein Bild mit seiner ehemaligen Kollegin. Die beiden scheinen sich zum Mittagessen getroffen zu haben. "Es war herrlich. Es ist so schön, wieder Kontakt zu haben, sich zu treffen und sich zu unterhalten", schwärmt der 48-Jährige. Die Fans scheinen in diesem Wiedersehen aber viel mehr als nur einen gemeinsamen Lunch zu sehen. Sie vermuten, dass es bei dem Treffen um ein Comeback bei "How I Met Your Father" geht. "Sie werden in 'How I Met Your Father' sein", ist ein User sich sicher.

Ganz auszuschließen ist ein Wiedersehen mit den Figuren Ted und Lily tatsächlich nicht. Im Staffelfinale der ersten Season hatte bereits Cobie Smulders (40) alias Robin Scherbatsky einen Auftritt. Sie unterhielt sich mit der Protagonistin Sophie (Hilary Duff, 35) in der Stammbar aus "How I Met Your Mother", dem MacLarens.

Getty Images Josh Radnor im März 2019 in New York

Getty Images Die "How I Met Your Mother"-Besetzung im Januar 2012

Getty Images Cobie Smulders, Schauspielerin

