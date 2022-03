Hilary Duff (34) setzt ein Fashion-Statement! Die Schauspielerin hat eine Rolle in dem How I Met Your Mother-Sequel "How I Met Your Father" ergattert. In den USA ist die Beauty schon seit Anfang Januar in der Sitcom zu sehen. Mitte März wird dort bereits das Finale der ersten Staffel ausgestrahlt. In diesem Rahmen fand am Donnerstag ein Fan-Event in Los Angeles statt: Hilary erschien in einem superstylishen Outfit – aber mit einer etwas fragwürdigen Schuhwahl!

Wie die Bilder der "How I Met You Father"-Veranstaltung zeigen, strahlte die Sophie-Darstellerin in einer Kombination aus leger und chic: Hilary trug eine coole High-Waist-Jeans, eine Bluse, einen Ledermantel, XXL-Ohrringe und ganz besondere Heels: Die teils transparenten, teils schwarzen Pumps sahen aus, als hätte man Feinstrümpfe darüber gezogen! Tatsächlich handelt es sich dabei um sogenannte Strumpfhosen-Boots von Stardesigner Jimmy Choo. Die ausgefallenen Treter kosten umgerechnet rund 1.400 Euro.

Auch ihre Kollegen aus dem "How I Met You Father"-Cast waren bei dem Event am Start: So posierte Hilary zusammen mit Chris Lowell (37), Francia Raisa (33), Tien Tran und Tom Ainsley für die Kameras. Sie alle bilden die Clique, um die sich die neue Serie dreht. In Deutschland wird die Produktion ab dem 8. Juni auf Disney Plus verfügbar sein.

