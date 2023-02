Ist Jason Segel bereit für Cameo in "How I Met Your Father"?

Ist Jason Segel (43) demnächst bei How I Met Your Father zu sehen? Mit seiner Rolle als Marshall Eriksen in How I Met Your Mother wurde er weltberühmt. Inzwischen ist das Spin-off dazu in vollem Gange. In der ersten Staffel kehrte bereits Cobie Smulders (40) als Robin Scherbatsky zurück. In der zweiten Season erschien nun sogar Neil Patrick Harris (49) in seiner Paraderolle als Barney Stinson auf dem Bildschirm. Will Jason jetzt mit einem Gastauftritt in "How I Met Your Father" nachziehen?

Im Gespräch mit ET Canada berichtete der 43-Jährige, dass er gar nichts von Neil Patricks Cameo-Auftritt wusste. Er selbst scheint einem Einsatz in "How I Met Your Father" wohl nicht abgeneigt zu sein – sollte er denn gefragt werden. "Diese Menschen haben mein Leben verändert und ich würde alles tun, was sie von mir verlangen", betonte Jason und meinte damit die Showrunner Isaac Aptaker und Elizabeth Berger.

Auch Alyson Hannigan (48) hält ein Comeback als Lily Aldrin für möglich. "Ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen", hatte der Serienstar schon 2021 gegenüber Access Hollywood verraten. Womöglich sogar mit Josh Radnor (48) alias Ted Mosby? Immerhin zeigten sich die beiden gerade erst gemeinsam im Netz und ließen die Fans spekulieren.

Getty Images Cobie Smulders und Neil Patrick Harris bei einem Event im Mai 2011

Getty Images Jason Segel bei der Premiere von "Shrinking" in Los Angeles im Januar 2023

Instagram / joshradnor Alyson Hannigan und Josh Radnor, Februar 2023

