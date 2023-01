Das ist der Cast der zweiten "How I Met Your Father"-Staffel

Das Drama geht weiter! Schon in der ersten Staffel der Sitcom How I Met Your Father erzählte Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. In dem Zeitalter von Dating-Apps und unzähligen anderen Möglichkeiten, sich zu verlieben, hatte Sophie eine Menge lustige und kuriose Geschichten zu erzählen. Am 24. Januar steht die zweite Staffel in den Startlöchern. Welche Stars werden für die Fortsetzung zurückkehren?

Eigentlich bleibt so weit alles beim Alten. Die Rolle der jungen Sophie nimmt weiterhin Hilary Duff (35) ein – sie wird in der Gegenwart der Serie die Dating-Erlebnisse darstellen. Die ältere Sophie wird wieder von Kim Cattral verkörpert. Mit Jesse entwickelte Sophie in der ersten Staffel eine wunderbare Freundschaft. Er wird immer noch von Chris Lowell (38) dargestellt. Francia Raisa (34) spielt weiterhin Sophies beste Freundin Valentina und ihr Freund Charlie wird, wie zu erwarten, weiter von Tom Ainsley repräsentiert.

Auch beim restlichen Cast ändert sich nichts. In der Freundesgruppe bleiben Sid, gespielt durch Suraj Sharma (29), und Ellen, die Adoptivschwester von Jesse, verkörpert von Tien Tran. Auch zwei Ex-Dates von Sophie tauchen erneut auf: Drew alias Josh Peck (36) und Ian alias Daniel Augustin.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Der Cast von "How I Met Your Father"

Anzeige

Instagram / hilaryduff Tien Tran, Hilary Duff, Christopher Lowell und Francia Raisa am "How I Met Your Father"-Set

Anzeige

Getty Images Chris Lowell, Francia Raisa, Hilary Duff, Tien Tran und Tom Ainsley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de