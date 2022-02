Feiert Barney Stinson etwa ein Comeback? Von 2005 bis 2014 hatte Neil Patrick Harris (48) den hemmungslosen Frauenhelden in der Serie How I Met Your Mother verkörpert. Die Figur wurde besonders durch ihre irren Aufreißer-Taktiken und wilden Frauengeschichten bekannt. Mit dem Ende der Serie verschwand vor gut acht Jahren jedoch auch Barney – ob er im brandneuen Sequel wohl nun wieder auftauchen könnte?

Seit Januar läuft "How I Met Your Father" mit Hilary Duff (34) als Hauptdarstellerin auf dem US-Streamingdienst Hulu. Im Gespräch mit der Schauspielerin in seinem Web-Format Wondercade plauderte Neil nun über eine mögliche Rückkehr seiner Figur: "Da mache ich mir Sorgen. Barneys Eskapaden und sein offenkundiger Größenwahn würden wahrscheinlich alle in Schwierigkeiten bringen!" Der 48-Jährige erklärte weiter, in Zeiten von #MeToo sei ein Comeback von Barney eher schwierig – Hilary teilte diese Auffassung: "Ich bin mir sicher, dass Barney 2022 im Gefängnis sitzen würde!"

Obwohl Neil als Barney offenbar nicht in der Serie auftauchen wird, ist der Cast dennoch voller echter Stars. Neben Hilary als Sophie spielt auch Gossip Girl-Bekanntheit Leighton Meester (35) mit. Und auch Sex and the City-Beauty Kim Cattrall (65) ist mit von der Partie. Die Blondine verkörpert die Sophie der Zukunft.

Getty Images Die "How I Met Your Mother"-Besetzung im Januar 2012

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Darstellerin

