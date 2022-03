Britney Spears (40) zeigt mal wieder, was sie hat. Nachdem sich die Sängerin im vergangenen November nach 13 Jahren aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien konnte, nutzt sie immer wieder Social Media, um ihre Gefühle auszudrücken und mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. Ihre neugewonnene Freiheit feiert sie dort auch gerne mit freizügigen Bildern. Jetzt postete Britney eine Nahaufnahme ihrer Brüste.

Zu dem Bild ihres Dekolletés im schwarzen BH auf Instagram notierte sie eine Erinnerung aus ihrem Leben zum Thema Stillen. "Also ich habe meine zwei Jungs gestillt... wie eine verdammte Milchfabrik!", begann die Musikerin ihre Ausführungen. Sie habe zeitweise zwölf Flaschen mit Muttermilch füllen können und sei trotzdem noch am "Abpumpen und Auslaufen" gewesen. "Sie wurden so voll, dass ich dachte: 'Hey, ich werde eine Milchfabrik in meinem Wohnzimmer bauen'", erzählte Britney weiter über den damaligen Zustand ihrer Oberweite. Selbst vier Jahre nach ihrer letzten Geburt sei bei einer Tour noch Milch aus ihren Brüsten gekommen.

Diese Erinnerungen seien bei Britney aufgeflammt, weil sie im Urlaub auf Maui ein Baby auf dem Arm gehalten habe. Die Flashbacks an ihre eigene Zeit mit ihren Söhnen Sean (16) und Jayden (15) seien daraufhin unverzüglich in ihren Kopf gekommen. "Ich schätze, dass die Körper von uns Frauen ein Gedächtnis haben", versuchte die "Baby One More Time"-Interpretin, eine Erklärung dafür zu finden.

Anzeige

Getty Images Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de