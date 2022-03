Die Ochsenknecht-Kids sind wohl ganz schön unterschiedlich! Die Designerin Natascha Ochsenknecht (57) und ihr Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (66) haben drei Kinder, die mittlerweile schon erwachsen und teilweise sogar selber Eltern sind: Wilson Gonzalez (31), Jimi Blue (30) und Cheyenne (21). Während sich Jimi und das Nesthäkchen Cheyenne in ihrer Art offenbar sehr ähneln, tanzt einer eher aus der Reihe: Wilson, der Älteste, ist anscheinend ganz anders als seine beiden Geschwister!

Bei Diese Ochsenknechts erzählt Jimi, dass Wilson seinen ganz eigenen Charakter habe: "Der ist eher so der kreative Vogel, der ist manchmal so ein bisschen verpeilt." Das sieht auch Cheyenne so und erlaubt sich einen kleinen Scherz: "Ich glaube, der ist mal auf den Kopf gefallen oder so. Bei der Geburt fallen gelassen, ich weiß es nicht – der ist einfach ganz anders als Jimi und ich. Der macht sein eigenes Ding, dem ist alles egal, er chillt. Das ist halt Wilson, er ist die Ruhe selbst."

In der Vergangenheit habe sich Wilson persönlich stark weiterentwickelt: "Wilson hat in den letzten Monaten einen extremen Wandel durchgemacht, weil es bei ihm jetzt auch momentan ziemlich gut läuft. Er ist extrem motiviert, auch mehr auf sich selbst wieder körperlich zu achten. Das finde ich krass", erzählt Jimi. Seit er nicht mehr kiffe und Alkohol trinke, sei er viel motivierter und energiegeladener. "Ich habe früher gekifft, das tue ich aber auch nicht mehr. Trinken finde ich auch nicht gut", bestätigt Wilson selbst.

ActionPress Natascha Ochsenknecht (2. v.l.) mit ihrer Familie bei der Launch-Party ihres Modelabels

Wenzel, Georg / ActionPress Cheyenne, Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Hugo Launch Party im Juli 2019

