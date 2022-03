Natascha Ochsenknecht (57) ist stolz auf ihren Nachwuchs! Seit rund einem Jahr ist ihre Tochter Cheyenne Ochsenknecht (21) nämlich selbst Mutter: Ihre kleine Tochter Mavie erblickte das Licht der Welt. Auf einen Babysitter möchte die Blondine vorerst verzichten und kümmert sich stattdessen allein um ihre kleine Maus – selbstverständlich mit Unterstützung ihrer Liebsten. Doch laut Oma Natascha hat Neu-Mama Cheyenne alles bestens im Griff!

"Cheyenne schlägt sich als Mama super. Dafür, dass sie so jung ist, tut sie alles fürs Kind", schwärmte Natascha in ihrer eigenen Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts von ihrer Tochter. Dabei habe es Cheyenne mit ihrem Baby gar nicht immer so leicht – das kleine Familienmitglied leidet nämlich hin und wieder an Koliken und sorge mit ihrem Schreien für schlaflose Nächte. Natascha glaubt in diesem Fall ganz klar an Karma: "Ich hab gesagt, du hast mich auch oft nicht schlafen lassen, das bekommst du jetzt alles zurück!"

Dass Cheyenne als erste im Bunde Mama wird, damit hatten ihre beiden Brüder absolut nicht gerechnet. Während sich Jimi Blue Ochsenknecht (30) anfangs noch total schockiert zeigte, hielt es sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) nahezu für ein Ding der Unmöglichkeit: "Für mich ist oder war sie ja selbst noch ein Kind!"

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

