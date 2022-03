Wie schaffen Chryssanthi Kavazi (33) und Tom Beck (44) es, ihre Liebe frisch zu halten? Die beiden Schauspieler sind nun schon seit vier Jahren verheiratet – die GZSZ-Bekanntheit und der Alarm für Cobra 11-Darsteller haben inzwischen auch einen gemeinsamen Sohn. Und die beiden sind verliebt wie am ersten Tag, wie sie auf Social Media immer wieder demonstrieren. Aber was ist Tom und Chryssanthis Liebesrezept?

"Wir lachen viel", erzählte die Brünette im Interview mit RTL. Tom hatte allerdings eine andere Theorie: "Das Rezept ist: Man muss die einfach reden lassen und dann abnicken und sagen: 'Ja, du hast recht.' Dann ist alles gut, dann sind alle glücklich", scherzte der 44-Jährige, woraufhin seine Frau in schallendes Gelächter ausbrach.

Im November vergangenen Jahres verriet die Beauty Promiflash, was sie an dem Vater ihres Kindes am meisten schätzt. "Tom ist ein ganz toller Papa und der beste Ehemann. Deswegen ist er der perfekte Mann für mich", schwärmte sie damals – außerdem sei er ein guter Zuhörer.

Instagram / tombeckphotos Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Urlaub 2022

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi beim Deutschen Fernsehpreis 2016

