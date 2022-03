Diese beiden sind bis über beide Ohren verliebt! Seit mehreren Monaten schwebt Renée Zellweger (52) wieder auf Wolke sieben. Die Schauspielerin ist seit vergangenem Sommer mit Ant Anstead (42) zusammen und hat in dem britischen Moderator offenbar ihre große Liebe gefunden. So sprach die Blondine sogar schon von Seelenverwandtschaft. Auch der TV-Star machte jetzt deutlich, wie verknallt er in Renée ist – und zwar mit einer niedlichen Knutsch-Aufnahme!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Ant am Mittwoch den süßen Anblick. In einem Boomerang-Video hält er seine Liebste im Arm – und gibt ihr einen dicken Kuss auf den Mund. Zu der Aufnahme schrieb der 42-Jährige ganz verliebt: "Diese Frau!" Seine Fans zeigten sich begeistert und hinterließen zahlreiche Komplimente in den Kommentaren: "Ich freue mich so, dass du jemanden gefunden hast, der dich liebt und den du auch liebst!", schrieb ein User.

Durch ihre süße Beziehung hat Renée nun aber nicht nur einen neuen Partner an ihrer Seite – sondern auch gleich drei Kinder! Denn Ant ist bereits Papa. Mit den Sprösslingen ihres Freundes versteht sich die Hollywood-Bekanntheit aber offenbar bestens, wie Paparazzi-Fotos zuletzt zeigten.

Getty Images Renée Zellweger bei einer Vorstellung von "The Thing About Pam" in New York, März 2022

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Ansteads Sohn Hudson

