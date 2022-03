Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben sich seit ihrem royalen Aus ein Leben im sonnigen Kalifornien aufgebaut. Das Traumpaar genießt sein Glück mit den beiden Kindern Lilibet Diana und Archie Harrison (2)! Mittlerweile verzichten die Ehepartner weitgehend auf öffentliche Auftritte, seitdem sie mit ihrem Oprah-Interview für Aufsehen gesorgt hatten. Nun wagen sie sich ansatzweise zurück: Harry und Meghan wollen ihren Podcast in diesem Jahr starten!

Laut Berichten von Hello! habe die Herzogin mitgeteilt, dass der Spotify-Podcast diesen Sommer endlich an den Start gehen soll – etwa 18 Monate nach der Ankündigung eines millionenschweren Vertrags mit dem Audio-Streamingdienst. Das bestätigte auch die Archewell-Stiftung des Ehepaars und erklärte: "Wir sind durch die laufenden Gespräche ermutigt, die wir mit Spotify über dieses gemeinsame Ziel geführt haben, und arbeiten eng mit dem Team [...] an Richtlinien, Praktiken und Strategien."

Ob sich die Mitglieder des britischen Königshauses die Spotify-Produktion ebenfalls anhören werden? Immerhin gab es vor einiger Zeit Hinweise auf eine mögliche royale Annäherung. Eine Quelle verriet gegenüber Mirror, dass Prinz Charles (73) die in den USA lebenden Enkelkinder sehr vermisse und gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen würde.

Anzeige

ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie, September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de