Let's Dance geht heute Abend in die vierte Runde. Nachdem vergangene Woche anstelle von zwölf Tanzpaaren nur neun auf dem Tanzparkett ihr Talent unter Beweis stellten, sind in der heutigen Show wieder alle Promis am Start. Doch auch dieses Mal verläuft der beliebte Tanzwettbewerb anders als gewohnt: Statt einem Paar müssen heute gleich zwei die Sendung verlassen. Aber wer darf heute auf keinen Fall die Show verlassen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt.

In einer Promiflash-Umfrage (Stand 18. März, 19:00 Uhr) gaben die Leser an, auf welchen "Let's Dance"-Star sie nicht verzichten wollen. Die meisten Stimmen sahnte dabei René Casselly (25) ab. Rund 20,8 Prozent der Leser (585 von 2.806 Stimmen) waren sich einig, dass der Zirkusartist in der nächsten Show nicht fehlen darf. Doch auch Amira Pocher (29) konnte die Leser von sich überzeugen und heimste 507 (18,7 Prozent) ein. Mathias Mester (35), der vergangene Woche Favorit war, rutschte bei dieser Abstimmung mit 13,8 Prozent (386 Stimmen) auf Platz drei ab.

Eng könnte es heute Abend hingegen für Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) werden. Nur 0,2 Prozent (7 Stimmen) der Leser hoffen, dass die Unternehmerin auch in Show fünf wieder über das Tanzparkett schwebt. Sollten die Jury-Punkte und die Zuschaueranrufe für die Prinzessin zu gering ausfallen, wäre das ihr zweiter Exit. Lilly musste die Tanzshow bereits nach der ersten Sendung schon einmal verlassen. Sie durfte jedoch als Ersatz für Hardy Krüger Jr. (53) wieder nachrücken.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Lilly zu Sayn Wittgenstein und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2022

