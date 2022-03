Niklas Schröder (33) verfolgt ein straffes Diätprogramm – mit Erfolg! Der einstige Bachelorette-Kandidat und seine Ehefrau Jessica Schröder (27) haben seit einigen Monaten einen neuen Lebensmittelpunkt: Im September vergangenen Jahres erblickte ihre kleine Tochter Hailey Emilia das Licht der Welt. Die frischgebackene Mama hat ihre Pre-Schwangerschaftsfigur inzwischen wieder zurück – aber auch Papa Nik hat in den vergangenen Monaten eine ganze Menge abgenommen!

In seiner Instagram-Story postete der Reality-TV-Star ein Vorher-Nachher-Bild, auf dem sein Gewichtsverlust gut erkennbar ist. "Zwischen diesen Bildern liegen zwei Monate und mehr als 17 Kilo", schrieb er stolz dazu. Aber wie hat er das geschafft? "Insgesamt versuche ich, komplett auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten", erklärte Nik. Sein Ziel sei es, in den kommenden Monaten weniger als 90 Kilo zu wiegen.

Mit seinem Erfolgserlebnis will Nik wohl auch anderen Mut machen und richtete motivierende Worte an seine Follower: "Es ist eine reine Kopfsache. Fangt an und zieht durch. Die ersten fünf bis sechs Tage sind schlimm, aber dann setzt der Erfolg ein", appellierte er an seine Community.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, Influencer

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik und Jessi Schröder im März 2022

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de