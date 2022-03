Eric Sindermann (33) gibt rare Einblicke in sein Liebesglück! Der Designer ist seit einigen Monaten wieder in festen Händen. Nach einem kurzen Flirt mit Cora Schumacher (45) lernte er die Studentin Katharina kennen, in die er heute offenbar bis über beide Ohren verliebt ist. Von ihrer Beziehung geben die beiden aber eigentlich nicht allzu viel preis. Doch nun machte Eric eine Aufnahme und postete ein seltenes Pärchenbild.

Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer ein Foto von einem gemeinsamen Restaurantbesuch, auf dem er Katha umarmt und liebevoll küsst. "Wieder vereint", freute sich der Modeschöpfer in der Bildunterschrift. Schließlich kann er seine Liebste nicht allzu oft sehen: Er lebt in Berlin und damit rund 600 Kilometer entfernt von seiner Freundin in Düsseldorf.

Vor einigen Wochen hatte der einstige Ex on the Beach-Kandidat Katha eine rührende Liebeserklärung gemacht. "Du bist die erste Frau nach vielen Jahren, mit der es endlich mal passt. Wir sind komplett unterschiedlich. Trotzdem ergänzen wir uns super", hatte er in einem Instagram-Post geschwärmt. Die Harmonie zwischen ihnen sei perfekt und er freue sich sehr auf ihre gemeinsame Zukunft.

Eric Sindermann und seine Freundin

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

