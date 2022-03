Nathalie Bleicher-Woth (25) enthüllt ihr großes Geheimnis. Schon vor mehreren Wochen hat die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin angekündigt, dass sie eine wichtige Nachricht für ihre Community hat. Die Anspannung vor der Verkündung sorgte sogar für schlaflose Nächte bei der gebürtigen Wormserin – denn sie hatte Angst vor der Reaktion ihrer Fans. Jetzt ist der Tag endlich gekommen und Nathalie spricht Klartext: Überraschung! Die Influencerin ist schwanger.

Die TV-Bekanntheit ist zwar derzeit Single und steht eigentlich auf Frauen – trotzdem erwartet sie jetzt ein Baby. Auf Instagram teilte sie jetzt eine Fotoreihe, in der sie sich in eindeutiger Pose zeigt: Die 25-Jährige präsentiert darauf ein kleines Babybäuchlein und schrieb dazu: "Hi Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr." Auch ihr bester Freund Leon Content (20) freut sich mit der Berlinerin. Er hält auf den Bildern Schwangerschaftstest und einige Ultraschallfotos in der Hand und steht Nathalie in den kommenden Monaten offenbar bei. Wer der Papa des Kindes ist und weitere Infos rund um die Schwangerschaft gibt es bisher aber noch nicht.

Während die einen von der großen Enthüllung wohl ziemlich überrascht sein dürften, haben andere Fans schon länger mit Babynews gerechnet. Die Netzbekanntheit verriet vor ein paar Tagen, dass sie viele Nachrichten von Followern erhalten hat, die ein besonderes Strahlen feststellen konnten. "Wenn man schwanger ist, sieht man dann fresh aus?", zeigte sich Nathalie damals allerdings noch etwas skeptisch – offenbar haben die User mit den Mama-Glow-Vermutungen aber recht behalten.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

Instagram / nathalie_bw Ex-BTN-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

