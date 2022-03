Herzogin Kate (40) zeigt sich erneut modebewusst. Die Frau von Prinz William (39) beweist immer wieder aufs Neue, dass sie ein gutes Gespür für Mode hat. Was die dreifache Mutter trägt, ist oftmals sogar binnen kurzer Zeit ausverkauft. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die royale Mode-Ikone in einem grünen Winter-Outfit bei einem öffentlichen Termin. Anlässlich des St. Patricks Day strahlte Kate nun erneut ganz in Grün.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann besuchte die Herzogin die irische Garde bei der St.-Patricks-Day-Parade in Hampshire. Für den Anlass trug die 40-Jährige ein elegantes wadenlanges Kostüm in einem dunklen Tannengrün. Dieses zierte eine goldene Brosche in der Form eines Kleeblatts. Zu ihrem Dress kombinierte die royale Schönheit außerdem einen Hut und Pumps, die ebenfalls im selben Grünton gehalten waren. Ihre Haare hatte sie zu einem tiefen Dutt zusammengebunden.

Die Farbe Grün sieht man Kate aber auch unabhängig von dem irischen Feiertag oft tragen. Wie die Modeexpertin Gabriella Winters vor zwei Jahren gegenüber Hello! verriet, habe das einen bestimmten Grund. "Das Tragen von der Farbe, die der Augen-Färbung gleichkommt, lässt einen anmutig und frisch erscheinen. Kate trägt ihre Augenfarbe und das lässt sie mühelos elegant, strahlend und raffiniert aussehen", erklärte sie.

MEGA Prinz William und Herzogin Kate am St. Patricks Day

James Whatling Herzogin Kate im März 2022

MEGA Herzogin Kate, März 2022

