Ist damit ihr Fashion-Geheimnis gelüftet? Herzogin Kate (38) gilt seit Jahren als absolute Fashion-Ikone unter den Royals. Mit ihren stets glamourösen, klassischen oder auch modernen Looks inspiriert sie Royal-Fans auf der ganzen Welt. Doch Supporter der britischen Krone dürfte beim vergangenen Irland-Trip etwas aufgefallen sein – die dreifache Mutter trug erstaunlich oft die Farbe Grün. Eine Fashion-Expertin klärt jetzt auf, warum Kate so oft grüne Outfits trägt!

Viele Fans vermuteten vielleicht, dass die 38-Jährige so oft die Farbe der irischen Nation trug, um dem Land einen Tribut zu zollen. Doch Farbspezialistin Gabriella Winters erklärt gegenüber Hello!, dass Kate einfach nur mit diesen Looks ihre Augenfarbe unterstreichen will: "Das Tragen von der Farbe, die der Augen-Färbung gleichkommt, lässt einen anmutig und frisch erscheinen. Kate trägt ihre Augenfarben und das lässt sie mühelos elegant, strahlend und raffiniert aussehen."

Auch im vergangenen Jahr setzte die Herzogin von Cambridge immer wieder auf einen grünen Look. So erschien die Ehefrau von Prinz William (37) im Juli 2019 bei dem Tennis-Finale der Frauen in Wimbledon in einem frischen Grünton. Nur wenige Monate später glänzte Kate in einer glitzernden grünen Robe während der Reise durch Pakistan.

Getty Images Herzogin Kate in Irland, März 2020

Getty Images Herzogin Kate im März 2020

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2019

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Kate bei dem Besuch einer Organisation in London, 2019



