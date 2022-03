Die Funkstille ist endlich vorbei! Kelly Rowland (41) ist eine gefeierte Sängerin. Mit ihrer Band Destiny's Child erlangte sie Weltruhm. Doch privat sah es bei der Musikerin nicht ganz so rosig aus. 30 Jahre lang hatte sie keinen Kontakt zu ihrem Vater Christopher Lovett. Der Grund: Kellys Vater sei in ihrer Kindheit nicht für sie da gewesen. Jetzt näherten sich Papa und Tochter nach 30 Jahren Funkstille wieder an – mithilfe eines berühmten Kollegen!

"Ich war wütend auf ihn. Ich war enttäuscht von ihm. Ich hatte das Gefühl, verlassen worden zu sein", ließ Kelly ihre Gefühle in der US-amerikanischen Today-Show Revue passieren. "Ich denke, als Kind hat man einfach das Gefühl, wenn [die Eltern] nicht da sind, wollen sie nicht auch nicht da sein", meinte die 41-Jährige. Doch nach der Geburt ihrer beiden Kinder Titan und Noah sowie dem Tod ihrer Mutter habe sie das Verlangen gespürt, wieder Kontakt zu Vater Christopher aufzubauen. Jetzt seien sie und ihr Papa endlich wieder vereint.

Geholfen habe ihr dabei niemand geringeres als Jay-Z (52). Er ist der Ehemann ihrer ehemaligen Destiny's-Child-Bandkollegin Beyoncé (40). Er gab ihr den letzten Anstoß dazu, sich mit ihrem Vater zu versöhnen. "Bei Liebe geht es nur um Risiken. Du musst entscheiden, ob du springen wirst", ließ sich Kelly von dem Rapper zu dem Schritt inspirieren.

Getty Images Michelle Williams, Jay-Z und Kelly Rowland in New York City, 2005

Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles von Destiny's Child bei den BET Awards, 2005

Getty Images Jay-Z, Rapper

