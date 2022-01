Seit heute ist es offiziell: Wetten, dass..? wird auch in diesem und im kommenden Jahr auf die Mattscheiben zurückkehren. Bereits im vergangenen November sorgte das Revival der Kultsendung mit Thomas Gottschalk (71) für Begeisterung. Dass der Sender sich nun dazu entschlossen hat, zwei weitere Eventshows für 2022 und 2023 zu planen, wunderte den Lockenkopf gar nicht. In einem Interview berichtet Gottschalk, wie er auf die Neuigkeiten reagiert hat!

"Was im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm läuft, sollten die Gebührenzahler entscheiden. Und die wollen 'Wetten, dass..?'. Also machen wir es. Einmal im Jahr als Eventshow mache ich das gerne. Ich freue mich über die Entscheidung des ZDF. Die Zustimmung des Publikums beim Comeback hat sicher geholfen", erklärte der Entertainer im Bild-Interview. Er sei sich selbst zwar vorher nicht sicher gewesen, ob "der alte Zauber" noch funktioniert. Die Resonanz habe allerdings für sich gesprochen.

Der Erfinder der Show, Frank Elstner (79), ist übrigens ebenfalls sehr glücklich damit, dass sein Sendungskonzept immer noch so gut zündet: "Wir haben alle erlebt, wie sehr Thomas Gottschalk in dieser Show zu Höchstformen aufläuft und einfach in seinem Element ist", lobte er seinen Nachfolger. Der 79-Jährige sei sicher, dass das Format noch viele Jahre erfolgreich weitergehen könne. Er drücke allen Beteiligten die Daumen. Elstner selbst will allerdings nicht noch mal vor die "Wetten, dass..?"-Kameras treten.

Getty Images Thomas Gottschalk, Helene Fischer, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Michelle Hunziker

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" 2021

ZDF/Sascha Baumann Thomas Gottschalk bei "50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe"

