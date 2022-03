Haben sie etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt? Vor einigen Wochen sind Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30) zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach Töchterchen Stormi (4) konnte die beiden Sohnemann Wolf auf der Welt willkommen heißen. Nun sorgt das Paar aber für andere Schlagzeilen – was einige Fans freuen dürfte: Kylie teilt im Netz verdächtige Ringe: Haben Travis und sie etwa geheiratet?

Aufmerksamen Followern dürften diese funkelnden Schmuckstücke in der Instagram-Story der 24-Jährigen nicht entgangen sein! Im Netz veröffentlicht Kylie nämlich einen recht unscheinbaren Schnappschuss von ihrer Hand – doch die zwei Accessoires fallen sofort auf. Während einer der Ringe mit Dutzenden von Diamanten besetzt ist, glänzt der andere schlicht in Gold. "Hat Kylie geheiratet?" oder: "Oh meine Güte, sie könnte geheiratet haben", schreiben zwei Reddit-User.

Allzu lange dürfte es bei dem Paar allerdings nicht mehr dauern. Erst kürzlich plauderte nämlich ein Insider gegenüber HollywoodLife aus, dass die Make-up-Mogulin bereits auf einen Antrag wartet. "Kylie hat Travis sehr deutlich gemacht, dass sie die perfekte Familie will und ihn heiraten möchte", verriet die Quelle.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Ringe

