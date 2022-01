Kylie Jenner (24) wünscht sich das volle Programm. Schon seit einigen Monaten wird darüber gemunkelt, dass sich die US-amerikanische TV-Bekanntheit und ihr Partner Travis Scott (30) verlobt haben. Das Paar ist bereits seit 2018 Eltern der kleinen Stormi (3) und weiterer Nachwuchs ist auf dem Weg. Wie ein Insider nun verriet, wolle Kylie nach der Geburt ihres zweiten Kindes nun den nächsten Schritt gehen und ihrem Travis das Jawort geben.

"Kylie hat Travis sehr deutlich gemacht, dass sie die perfekte Familie will und ihn heiraten möchte", plauderte eine Quelle im Interview mit Hollywood Life aus. Der Keeping up with the Kardashians-Star habe auch schon genaue Vorstellungen, wie der besondere Tag sein soll. "Sie wünscht sich eine aufwendige Hochzeit mit einem wunderschönen weißen Kleid, das von einem Top-Designer angefertigt wird", erzählte der Informant. Für Kylie sei der Gang vor den Traualtar der nächste logische Schritt in ihrer Beziehung mit dem Musiker.

Doch an eine Hochzeit war bei den beiden nicht immer zu denken. 2019 hatte das Paar eine Krise durchlebt und war zwischenzeitlich sogar getrennt gewesen. "Travis und ich verstehen uns bestens und wir konzentrieren uns auf Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben nun Priorität", hatte die 24-Jährige damals auf Twitter ihr friedliches Liebes-Aus bekannt gegeben. Heute sind die zwei Megastars glücklicherweise wieder ein Herz und eine Seele.

Getty Images Kylie Jenner, 2017

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Instagram / travisscott Travis Scott und Kylie Jenner im August 2018

