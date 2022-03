Carina Spack (25) stärkt Dominik Stuckmann (30) den Rücken. Der Bachelor muss sich in dieser Staffel offenbar vieles von seinen Ladys gefallen lassen. Anna Rossow (33) hatte sich in der vergangenen Folge über seine Tanz-Moves amüsiert – in Dominiks Augen hat sie ihn sogar ausgelacht. Carina Spack hatte 2018 selbst an dem Kuppel-Format teilgenommen und findet dieses Verhalten absolut nicht in Ordnung!

Im Interview mit Promiflash erzählte die 25-Jährige: "Ich finde es krass, dass dieses Mal überhaupt gezeigt wird, dass über den Bachelor gelacht wird, weil ich weiß, dass das in jeder Staffel passiert, aber sonst weggeschnitten wird." Das mache das Ganze zwar natürlicher – dennoch finde sie es unpassend, dass manche Kandidatinnen den TV-Junggesellen überhaupt ins Lächerliche ziehen. "Wenn man sich über ihn lustig macht, über ihn lacht oder ihn nicht mag, dann kann man ja auch gehen. Warum muss man dann da sein?", wetterte die Influencerin.

Carina ist der Meinung, dass sich Dominik in der Show bislang ziemlich gut schlägt. "Ich finde den Bachelor an sich ganz sympathisch. Er ist ein bisschen normal, anders als die anderen, nicht so geleckt." Ihr Typ sei er aber trotzdem nicht.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

