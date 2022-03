Mit dieser Bewertung waren sie nicht einverstanden! In der vierten Liveshow von Let's Dance haben Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) mal wieder das Studio in Köln Ossendorf zum Beben gebracht. Für ihre feurige Salsa heimsten die beiden satte 29 Punkte von der Jury ein. Doch nicht alle sehen diese Anzahl an Punkten als gerechtfertigt an. Die ehemaligen "Let's Dance"-Tänzer Erich Klann (34) und Oana Nechiti (34) sind der Meinung, dass Mathias dieses Urteil nicht verdient hatte!

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" lassen die beiden die gestrige Show noch mal Revue passieren und kommen dabei auch auf Mathias' Leistung zu sprechen – die sie nicht gerade in den Himmel loben. "Ich finde es natürlich super, wie man es verpackt und es ist auch clever gemacht. Aber das kannst du nicht in ein Verhältnis setzen zu beispielsweise Vanessa Mai (29) mit Christian Polanc (43) damals", resümiert Erich ehrlich. Auch seine Verlobte Oana sieht die Performance eher kritisch.

"Ich bin eh ein Fan von Renata und Mathias, aber mich stört auch immer dieser Comedy-Aspekt, den sie da reinbringen, das haben sie nicht nötig", erklärt die 23-Jährige und fügt hinzu: "Ich bin voll bei dir, dass diese 29 Punkte definitiv überbewertet waren. Du siehst es auch an den Reaktionen der Zuschauer, denn normalerweise, wenn das so ein 30-Punkte-Tanz war, dann merkst du das an der Stimmung im Raum. Der Raum bebt dann einfach."

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Getty Images Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de