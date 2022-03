War diese Entscheidung wirklich gerechtfertigt? Am Freitagabend stand die vierte Liveshow von Let's Dance an. Neben den Einzeltänzen mussten die zwölf verbliebenen Promis auch in einem "Boys vs. Girls"-Battle gegeneinander antreten. Ganz knapp konnten die Promi-Herren um Mike Singer (22) und Bastian Bielendorfer (37) den Sieg einfahren. Doch war das gerechtfertigt? Die Meinungen der Zuschauer gehen nach dem Duell ziemlich auseinander!

Während die Girls von Motsi Mabuse (40), Jorge González (54) und Joachim Llambi (57) sieben Punkte bekommen haben, heimsten die Boys ganze acht von der Jury ein. Einige Fans sahen das allerdings etwas anders. "Die Girls waren deutlich besser, viel präsenter und haben sich mehr bewegt als die Jungs. Insofern teile ich die Meinung der Jury nicht" oder "Für mich waren die Girls besser", kommentierten unter anderem zwei Supporter auf Instagram.

Die Mehrheit der Fans teilte allerdings die Meinungen der Juroren. "Verdient! Ich fand die Mädels auch gut, aber die Jungs waren der Hammer", "Die Jungs waren wirklich eine Einheit und haben viel Spaß verbreitet", "Die Mädels waren klasse, aber die Jungs einfach etwas besser" oder "Die Jungs waren besser, da hat die Jury recht", schrieben einige User im Netz.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten mit den Profitänzern, 2022

