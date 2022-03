Wer hätte das gedacht? Katy Perry (37) hat im Laufe ihrer Musikkarriere so einige Hits herausgebracht, die sich prompt an die Spitze der Charts katapultierten! Daneben ist die Popikone auch für ihre besonderen Bühnen-Looks bekannt: So trug die Beauty bei einem Konzert im Januar ein Kleid, das mit einer Zapfanlage ausgestattet war. Wahrscheinlich grölten die Fans vor Ort auch an diesem Tag lautstark ihre Hits mit. Doch bei einem ihrer Songs wurden die Lyrics jahrelang falsch verstanden!

In der neuesten Episode von "American Idol" stimmte Jurykollege Luke Bryan lautstark Katys Song "Firework" an, als er einen verwirrten Blick von der Liedermacherin zugeworfen bekam. Allem Anschein nach hatte er sich bei den Lyrics vertan. "Es ist nicht "Up Up Up" und auch nicht "Ah Ah Ah" – es ist "Awe Awe Awe"", korrigierte die 37-Jährige den Countrysänger. Außerdem betonte sie, dass es "Firework" heiße und nicht etwa "Fireworks".

Damit hat die Kalifornierin ein für alle Mal klargestellt, wie ihr beliebter Song richtig mitgesungen werden muss. Das konnten auch die Fans kaum glauben und zeigten sich fassungslos darüber, die Worte seit Release falsch verstanden zu haben. "Nicht im Ernst! Ich singe "Ah" seit verdammten zwölf Jahren!", schrieb beispielsweise ein User amüsiert auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der Bühne, September 2021

Anzeige

Getty Images Die "American Idol"-Jury Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de