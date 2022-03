Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Riccardo Basile (30) ist die Reise vorbei. In der vergangenen Show von Let's Dance schwangen die beiden mit ihren professionellen Tanzpartnern die Hüften – doch letztendlich hat es für beide Paare nicht für die nächste Runde gereicht: Lilly und Riccardo erhielten zu wenig Jurypunkte und Zuschaueranrufe. Wie geht es ihnen nun kurz nach dem Show-Aus?

Auf Instagram meldete sich die Prinzessin gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (34) zu Wort. "Dass Andrzej und ich noch einmal tanzen durften, war für mich das größte Geschenk – noch einmal dabei zu sein bei diesem unglaublichen Abenteuer", zeigte sie sich zufrieden und bedankte sich bei allen Anrufern. Auch der Profitänzer war noch ganz beseelt nach der Show: "Leider hat es nicht gereicht. Wir hätten gerne noch weiter getanzt, aber wir sind glücklich, mit einem guten Tanz diese Staffel beendet zu haben."

Für Riccardo und seine Partnerin Isabel Edvardsson (39) platzte ebenfalls der Traum vom Sieg. Auch der Fernsehmoderator richtete ein paar erste Worte an seine Fans: "Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr habt uns immerhin bis in Show fünf getragen, das ist nicht selbstverständlich, in den Zeiten auch immer den Hörer in die Hand zu nehmen." Zusätzlich bedankte er sich auch bei seiner Tanzgenossin, da er ihr gerne noch viele weitere Tänze beschert hätte.

