Das erste Highlight in dieser Staffel steht auf dem Plan! Heute Abend kämpfen noch zwölf Promis bei Let's Dance um den Titel "Dancingstar 2022". Nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen sind nun fast alle Stars und Profitänzer wieder am Start. Mit voller Power geht es in Show vier – und die wird auch gebraucht, denn: Neben den Einzeltänzen steht heute wieder das beliebte "Boys vs. Girls"-Battle an!

Die Promi-Frauen rund um Amira Pocher (29), Janin Ullmann (40) und Sarah Mangione (31) wollen sich gegen die prominenten Herren wie Mathias Mester (35), Riccardo Basile (30) und Mike Singer (22) beweisen. Zusätzlich zu ihren Einzeltänzen werden die Stars heute auch gegeneinander in einem Duell antreten. Zu den Songs "It's Tricky" von Run-D.M.C., "I Like To Move It" von Reel 2 Real, The Mad Stuntan und Erick Morillo und "Gangnam Style" von PSY wollen die VIPs das Tanzparkett in Köln Ossendorf zum Glühen bringen.

In den vergangenen Jahren war es stets recht ausgeglichen. Nachdem die Promi-Damen 2018 gewonnen hatten, heimsten in den zwei darauffolgenden Jahren die prominenten Männer den Sieg ein. 2021 haben dann die Frauen das "Boys vs. Girls"-Battle erneut für sich entscheiden können. Was glaubt ihr, wer gewinnt in diesem Jahr das Duell? Stimmt in der Umfrage ab.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten mit den Profitänzern, 2022

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance" 2022

