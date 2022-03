Hier geht alles ganz schnell! Robert Irmisch suchte in der vergangenen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick nach der großen Liebe – doch das TV-Experiment scheiterte. Kurz nach der Trauung, bei der er seine Auserwählte Juliane das erste Mal traf, gingen die beiden wieder getrennte Wege. Jetzt ist Robert allerdings wieder glücklich vergeben: Mit seiner neuen Freundin baut er sogar schon ein eigenes Haus!

Mit Tag24 plauderte der 35-Jährige über den derzeitigen Stand seiner Beziehung. Offenbar geht es dabei Schlag auf Schlag: In seiner Heimatstadt Halle an der Saale haben die Bauarbeiten für ein gemeinsames Eigenheim schon begonnen. "Der Bau eines Hauses stand für mich schon seit dem 18. Lebensjahr fest, ich habe dafür lange Geld beiseitegelegt", erklärte Robert seine rasche Entscheidung – denn erst im Februar hatte er seine neue Beziehung öffentlich gemacht.

Für den Hausbau engagiert der Qualitätssicherungsleiter jedoch größtenteils Firmen und legt nicht unbedingt selber Hand an. "Mein handwerkliches Geschick kann ich dann noch später in der Innenarchitektur oder Gartengestaltung loslassen", witzelte er. Doch eine weitere Sache will Robert auf jeden Fall auch tun: "Spätestens der Anschluss der Waschmaschine lässt das Herz meiner Freundin erstrahlen, da sie einen handwerklichen Mann möchte. Die Waschmaschine kann sie selber tragen, so ihre Aussage."

Instagram / robert_hadeb Robert 2021 in Griechenland

Instagram / robert_hadeb Robert im Februar 2022

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

