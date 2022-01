Ist Robert etwa bald vergeben? Bei Hochzeit auf den ersten Blick heiratete der Sachsen-Anhalter Juliane, ohne sie vorher gekannt zu haben. Doch bereits in den Flitterwochen begann es zwischen den beiden zu kriseln und im Finale entschied sich die Brandenburgerin dann für die Scheidung. Dennoch scheint es in Sachen Liebe bei dem Hobby-Angler gut zu laufen. Wie Robert nun verriet, date er aktuell eine ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin.

In einem Instagram-Livestream mit Aron Schweizer sprach der Kuppelshow-Teilnehmer über sein aktuelles Liebesleben. "Also ich bin noch Single, aber ich habe jemanden kennengelernt. Das ist eine sehr tolle Frau und ja mal schauen", plauderte Robert aus. Die Frau habe er dank der Fernsehsendung kennengelernt und sie habe auch selbst mal an der Show teilgenommen.

"Wir sind in der Kennenlernphase. Wir wissen jetzt aktuell nicht, wo die Reise hingehen soll. Das bleibt auch unter uns, das wissen aktuell nur zwei Leute", erzählte der Sachsen-Anhalter. Widerwillig verriet er, dass es sich dabei um keine Geringeren als die ehemaligen Kandidaten Annika und Manuel handelt: "Sie wissen, wer es ist, konnten sie aber leider noch nicht persönlich kennenlernen."

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Robert

Anzeige

Instagram / manuel Annika und Manuel, Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de