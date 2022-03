Robert ist offenbar glücklich vergeben! Bei Hochzeit auf den ersten Blick schritt der Qualitätssicherungsleiter mit Kandidatin Juliane zum Traualtar. Zu dem Zeitpunkt, als sie sich das Jawort gaben, waren die beiden sich völlig fremd. Obwohl ihre Ehe vielversprechend begann, kriselte es zwischen ihnen im Laufe der Sendung so heftig, dass sie die Scheidung einreichten. Jetzt ist Robert wieder in festen Händen und zeigte seine neue Partnerin sogar auf einem Foto!

Auf Instagram zeigte Robert in einer Bilderreihe seinen Followern das Grundstück in Halle, auf dem sein Haus gebaut werden soll. Zur Grundsteinlegung kamen Freunde und Familie des Hobbyanglers. Und siehe da: Auf einem Foto ist sogar Roberts neue Freundin zu sehen, der er einen Kuss gibt. Es klingt auch ganz danach, als würde seine neue Flamme sogar mit in das Haus einziehen. Den Beitrag versah die TV-Bekanntheit mit den Hashtags "Freundin", "Hausbau2022" und "zu zweit".

Ende Februar gab Robert im Netz einen Hinweis darauf, wieder vergeben zu sein. Er postete auf Instagram ein Foto, auf dem er mit einer Frau auf dem Sofa kuschelt und ihre Hand hält. Um wen genau es sich bei der Frau handelt, ist bisher nicht bekannt. Vor einigen Wochen verriet er jedoch, dass er eine Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin näher kennenlernt.

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

Instagram / robert_hadeb Robert auf seinem Grundstück, März 2022

Instagram / robert_hadeb Robert im Februar 2022

