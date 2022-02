Ist Robert etwa wieder in festen Händen? Der Hallenser gab bei Hochzeit auf den ersten Blick unbekannterweise der Krankenschwester Juliane das Jawort. Doch nur kurz nach der Trauung begann es zwischen den beiden zu kriseln – am Ende der Show sah Juliane keine andere Option als die Scheidung. Die Trennung scheint Robert inzwischen aber verkraftet zu haben: Er gibt nun einen Hinweis, dass er sogar schon wieder eine neue Frau an seiner Seite haben könnte.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Qualitätssicherungsleiter ein Foto, auf dem er offenbar die Hand einer Frau hält, von der allerdings nicht mehr als ihre rot lackierten Fingernägel zu sehen sind. Die Aufnahme versah Robert mit einem Herz-GIF, das ihre Hände umrandet. Darunter legte er den Song "Good Life" von OneRepublic. In welchem Verhältnis die beiden zueinanderstehen und um wen es sich bei der Frau handelt, ist bislang unklar.

Vor wenigen Wochen hatte Robert verraten, dass er eine ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin datet. "Das ist eine sehr tolle Frau und ja mal schauen. [...] Wir sind in der Kennenlernphase. Wir wissen jetzt aktuell nicht, wo die Reise hingehen soll", erklärte der Mann aus Sachsen-Anhalt. Sein Beziehungsstatus lautete zu diesem Zeitpunkt noch Single.

Anzeige

Instagram / robert_hadeb Robert im Februar 2022

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

Anzeige

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de