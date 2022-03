Kracht es jetzt gewaltig? Am kommenden Samstag startet der große DSDS-Recall im Ausland. Insgesamt 25 Musiktalente haben die Juroren Ilse DeLange (44), Toby Gad (53) und Florian Silbereisen (40) nach Brindisi mitgenommen. Dort müssen sich die Kandidaten unter der Sonne Italiens beweisen und in Gruppen-Performances überzeugen. Doch bei einer Gruppe hängt der Haussegen wohl schief: Bei Daniel Muhadzeri, Barto Michalek und Tizian Hugo kriselt es im Vorfeld!

Wie RTL bereits in einer Pressemitteilung verrät, könnte es am Samstag zum ersten DSDS-Zoff der Staffel kommen. In Italien werden die 25 Kandidaten in Gruppen aufgeteilt und bekommen jeweils zum Thema "Sommer, Sonne & Good Vibes" einen Song, den sie gemeinsam performen müssen. Doch bei dem Trio aus Daniel, Tizian und Barto läuft es nicht gerade rund. Letzterer zieht sich nämlich komplett aus dem Gruppengeschehen heraus, was Daniel und Tizian tierisch nervt.

Vor den Juroren Ilse, Toby und Florian müssen die drei "Watermelon Sugar" von Harry Styles zum Besten geben. Können Daniel, Barto und Tizian nach relativ wenig Zeit zum Proben die Jury von sich überzeugen? Am Samstag können sich DSDS-Fans dann selbst ein Bild von dem Trio machen...

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Muhadzeri, Tizian Hugo und Barto Michalek im DSDS-Recall 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Kandidaten im Auslands-Recall 2022

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Jury 2022

