Es geht in die nächste Runde! In zehn Casting-Folgen suchte die neue Deutschland sucht den Superstar-Jury um Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) die besten Stimmen. Nach vielen schwierigen Entscheidungen stehen nun die 25 Kandidaten fest, die in diesem Jahr die Reise zum Auslandsrecall antreten. Die Nachwuchssänger sind auch in den sozialen Netzwerken aktiv – mit sehr unterschiedlichen Reichweiten: Doch wie viele Follower haben die Talents?

Zwei Kandidatinnen können in der diesjährigen Staffel auf Instagram auf eine echte Web-Community zurückgreifen – und das bereits nach der Ausstrahlung ihres Castings! Charline Rausch erreicht stolze 17.600 Follower. Ihre Konkurrentin Anne-Sophie Kieseler ist ihr mit über 11.000 Abonnenten dicht auf den Fersen. Auf Platz drei liegt zurzeit Abi Faizan mit gut 7.200 Fans. Mit etwas über 6.000 Usern rangiert mit Abigail Campos die Inhaberin einer goldenen CD auf Rang vier.

Die meisten anderen Kandidaten bewegen sich im Bereich zwischen 2.000 und 6.000 Followern. Aus der Reihe fallen nur Arian Golic und Julia Haß, die mit 497 beziehungsweise 1.057 Abonnenten die Schlusslichter bilden. Im Recall unter der Sonne Apuliens haben aber alle Teilnehmer die Chance, viele Fans dazuzugewinnen.

RTL / Stefan Gregorowius Charline Rausch, DSDS-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Anne-Sophie Kieseler, DSDS-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Arian Golic, DSDS-Kandidat 2022

