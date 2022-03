Tom (32) und Bill Kaulitz (32) können Colton Underwood (30) einfach nicht verstehen! Der einstige US-Bachelor hat mit seinem Werdegang für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Zuerst hatte er bei der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette sein Glück versucht, ehe er selbst zum Rosenverteiler wurde. Dann war er sogar noch bei Bachelor in Paradise zu sehen und durchlebte ein öffentliches Liebesdrama mit einer Dame – ehe er sich dann als schwul outete und inzwischen mit seinem Partner verlobt ist. Die Tokio Hotel-Stars kaufen Colton diese rasante Entwicklung allerdings nicht ab!

Die turbulenten Ereignisse rund um den 30-Jährigen hat vor allem Bill verfolgt. "Diese ganze Geschichte ist in der Zeitspanne von zwei Jahren passiert, glaube ich. Und jetzt ist er mit einem Mann verlobt – verlobt!", staunte der Sänger im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Sein Zwillingsbruder Tom vermutet dahinter einen bestimmten Grund. "Der Typ hat ein Problem: Der will mit aller Macht in der Öffentlichkeit stehen und erfolgreich sein!", ist sich der Bassist sicher.

Derzeit stecken Colton und sein Verlobter Jordan C. Brown in den Hochzeitsvorbereitungen. Dass es tatsächlich zum Jawort kommen wird, glaubt Tom allerdings nicht. "In zwei Wochen wirst du lesen: Hochzeit gecancelt", gab der Mann von Heidi Klum (48) seine Prognose ab.

