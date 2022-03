Kim Kardashian (41) greift zu härteren Mitteln. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit reichte Anfang letzten Jahres die Scheidung von Kanye West (44) ein – seitdem geht es bei den beiden drunter drüber. Zuletzt wetterte der Rapper öffentlich im Netz immer wieder gegen seine Ex und ihren neuen Freund Pete Davidson (28) und beleidigte die beiden sogar. Jetzt fürchtet Kim sich auch in der Öffentlichkeit vor einem Angriff: Sie holt sich nun extra Security!

Ein Freund der Unternehmerin sprach mit The Sun über die derzeitige Lage. "Sie hat Angst und ist so nervös – sie ist wirklich auf der Hut und stellt sicher, dass sie jetzt immer Security hat", berichtete die Quelle. Aber nicht nur sie und ihre Familie will sie schützen – auch ihr Liebster soll extra vorsichtig sein: "Sie hat Pete gebeten, auch Sicherheitsmaßnahmen zu treffen."

Eigentlich teilen sich Kim und Kanye zurzeit das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder. Doch so langsam kommt die Beauty an ihr Limit mit dem Shitstorm von ihrem Ex-Mann. "Kanye hat eine Grenze überschritten. Wenn die Dinge so weitergehen, gibt es absolut keine Chance, dass sie in Zukunft irgendeine Art von einvernehmlichem Co-Parenting mit ihm haben wird", verriet der Insider.

Getty Images Kanye West, Rapper

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

