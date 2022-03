Langsam reicht es ihnen. In den letzten Tagen machte Kanye West (44) seiner Ex Kim Kardashian (41) das Leben regelrecht zur Hölle: In den sozialen Medien teilte der Rapper öffentlich wilde Statements und Chatverläufe der beiden. Dabei zweifelte er nicht selten die Erziehungsmethoden der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit an und beleidigte sogar ihren neuen Freund Pete Davidson (28). Der schaltete sich irgendwann auch in den Streit ein – denn Kim und er haben langsam die Schnauze voll!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, hat der Comedian es einfach nicht mehr ausgehalten. "Pete hat sich eingemischt, weil er es nicht mehr ertragen konnte, dass Kanye Kim weiterhin den Wölfen zum Fraß vorwarf", erklärte er. Zuvor nutzte er den Instagram-Account eines Freundes, um Kanye um Ruhe zu bitten. Pete wäre sogar bereit, sich auf ein Treffen einzulassen: "Er will wirklich ein persönliches Gespräch mit Kanye und möchte, dass die Sache unter vier Augen geklärt wird."

Eigentlich wollte der Saturday Night Live-Star sich aus dem Scheidungsstreit seiner Liebsten raushalten und die beiden die Sache unter sich klären lassen. "Pete wollte Kanye keine SMS schicken, aber er wurde bis an sein Limit gedrängt", berichtete die Quelle weiter und betonte, dass er dabei vor allem Kim beschützen wolle.

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

