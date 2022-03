Wünscht sich Anne Wünsche (30) mehr Zuneigung von Karim (33)? Im Mai des vergangenen Jahres gab die Influencerin bekannt, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund liiert ist. Mittlerweile erwartet das Paar sogar sein erstes gemeinsames Kind. Doch etwas fehlte der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu Beginn ihrer Beziehung: Der werdende Papa ist oftmals emotionslos. Nun verriet Anne, dass sie noch immer gelegentlich damit zu kämpfen habe.

"Ich habe auch heute manchmal noch damit Probleme, besonders in der Schwangerschaft", teilte die 30-Jährige ihren Fans im Rahmen eines Q&A auf Instagram mit. Besonders schwer sei es ihr jedoch gefallen, da ihr vorheriger Partner komplett anders war. "Der Mann hat mir die Sterne vom Himmel geholt, alles gemacht und mich mit Komplimenten überhäuft", erinnerte sich Anne.

Ganz so gefühllos scheint der 33-Jährige dann aber doch nicht zu sein. "Was aber keiner wissen darf: Am Abend kuschelt er sich wie ein kleiner Junge an mich ran. Nein, im Ernst: Er ist schon sehr kühl, aber kann auch Liebe zeigen. Nur vermutlich nicht so, wie ihr es kennt", plauderte die werdende Mutter aus.

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

