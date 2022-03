Wie reagierten eigentlich die Familien? Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) sind ein Paar! Das machten die beiden nach einigen Spekulationen und vielen aufgetauchten Paparazzibildern in einem Interview öffentlich. Dort gestanden sie auch, dass sie sich schon seit fast sechs Jahren kennen – gefunkt hat es aber jetzt erst. Eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Kombi, findet wohl auch Jennys Sohn

Paul (21).

Im Interview mit RTL verrät die Schauspielerin, wie ihr Sprössling auf die Liebesnachricht reagierte. "Mama, dein Ernst?", hat Paul wohl gefragt, nachdem seine Mutter ihm die freudige Botschaft überbracht hatte. Jenny versteht allerdings sogar, dass die Liebe zwischen Marc und ihr für Verwirrung sorgen kann. "Du hast einen Ruf wie ein Donnerhall, meiner ist so ein bisschen besser, und das in der Kombination ist viel", sagt sie an ihren Liebsten gerichtet.

Marc durfte Paul bereits kennenlernen und Jenny hat auch schon Bekanntschaft mit der Tochter ihres neuen Freundes gemacht. Beide Familien freuen sich wohl über das Liebesglück.

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi in Berlin

Getty Images Paul und Jenny Elvers im Juli 2017 in Berlin

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi

