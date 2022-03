Jetzt machen sie ihre Liebe öffentlich! Am Mittwoch wurden Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) heftig turtelnd und knutschend in einem Café in Berlin gesichtet. Nur wenige Tage zuvor machten Gerüchte die Runde, dass die Moderatorin und der Sänger sich bei Dreharbeiten ineinander verliebt haben und sogar ein Paar sind. Nun machten Jenny und Marc ihre Beziehung mit einem Liebes-Interview offiziell.

"Wir kennen uns tatsächlich schon lange. Wir kennen uns seit 2016", plauderte Jenny in einem Interview mit RTL aus. Verliebt habe sich das Paar dann aber erst zu Beginn des Jahres bei gemeinsamen Dreharbeiten in Thailand. "Wir konnten das zum Glück jetzt über Wochen geheim halten, was ganz wichtig ist", offenbarte die Prominent getrennt-Teilnehmerin.

Die 49-Jährige und der Ex von Sarah Conner seien derzeit sehr glücklich. "Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Sie hatte auch eine schwierige Zeit wie ich", schwärmte Marc. Er habe auch bereits Jennys Sohn Paul (21) kennengelernt und sie wiederum seine Tochter.

Anzeige

Starpress Marc Terenzi und Jenny Elvers, März 2022

Anzeige

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi in Berlin

Anzeige

Starpress Marc Terenzi mit Jenny Elvers in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de