Was wurde aus Salvatore und Vanita? Die beiden lernten sich bei First Dates Hotel kennen – dort waren die zwei direkt auf einer Wellenlänge und verstanden sich sehr gut. Eigentlich schmiedeten der Muskelmann und die Beauty den Plan, sich nach der Sendung weiter kennenzulernen – was wurde aus diesem Vorhaben? Salvatore und Vanita haben mit Promiflash über ihr aktuelles Verhältnis zueinander gesprochen!

Im Interview mit Promiflash verraten die beiden, dass sie aktuell kein Paar sind. "Wir konnten an den gemeinsamen Rhythmus und die guten Gespräche nicht anknüpfen und vermutlich macht es die Distanz schwieriger, diese Nähe aufzubauen", erzählt Vanita. Auch Salvatore hält es für unwahrscheinlich, dass die zwei zueinanderfinden: "Leider kein Happy End, aber wir sind ab und an noch in Kontakt." Dabei hatten sie zunächst täglich Kontakt zueinander gehabt – dieser sei dann aber immer weniger geworden.

Die Hoffnung auf ihre große Liebe hat Vanita aber trotzdem nicht aufgegeben. "Ich bin immer noch als Single unterwegs, habe aber den Glauben an die Liebe nicht verloren. Ich suche nicht, sondern lasse mich einfach finden", zeigt sie sich zuversichtlich.

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Ex-Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

First Dates Hotel, Vox Salvatore, "First Dates Hotel"-Teilnehmer

First Dates Hotel, Vox "First Date Hotel"-Teilnehmerin Vanita

