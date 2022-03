Calvin Kleinen hat die Branche gewechselt. Eigentlich kennt man den 30-Jährigen eher aus Flirt-Shows. Dort ist er immer für eine kleine Party und den einen oder anderen alkoholischen Drink zu haben und sorgt als Partyhengst stets für gute Laune. Jetzt hat sich der Reality-TV-Star in ein ganz neues Format gewagt. In "Prominent und Pflegekraft" taucht Calvin in den Alltag einer Pflegekraft ein und hat ganz neue, unerwartete Erfahrungen gesammelt, wie er jetzt gegenüber Promiflash verrät.

Calvin war vorher noch nie mit der Pflege in Berührung gekommen, erzählt er im Promiflash-Interview. "Klar hatte ich Berührungsängste. Es war mein erstes Mal in der Pflege, und es war schon alles ziemlich neu für mich", gesteht der Partyhengst. Dennoch habe er sich dafür entschieden, bei dem Format mitzumachen, um sich weiterzuentwickeln und um zu sehen, wie es im Pflegebereich zugeht. Und er sei schockiert gewesen, dass Pflegekräfte so wenig Geld verdienen.

Einen ganz besonderen Moment gab es für Calvin auch: "Mein Highlight war einer der Bewohner, Herr Schmitt – so cool will ich später auch sein und meine Zigarette am Balkon so gechillt rauchen wie er", erzählt der Playboy ganz ehrlich. Calvin schätze nun auch die Pflegekräfte viel mehr als vorher und will demnächst noch mehr neue Seiten von sich zeigen. Die Fans können also gespannt sein, was von dem Partyhengst demnächst noch so kommen wird.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Instagram 2017

RTLZWEI / Good Times Calvin Kleinen bei "Prominent und Pflegekraft"

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Instagram 2022

