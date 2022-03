Er treibt sich normalerweise in Flirt-Shows herum. Calvin Kleinen (29) ließ bei Formaten wie Temptation Island, Reality Shore oder Promis unter Palmen nichts anbrennen und machte sich einen Namen als TV-Womanizer. Zuletzt hatte Calvin angekündigt, demnächst in diversen weiteren Shows zu sehen zu sein und auch dort wieder seinen Charme spielen zu lassen. In einem dieser Formate wird das aber anders geschehen als angenommen: Calvin wird als Aushilfskraft im Altenheim arbeiten!

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete RTLZWEI jetzt, ein neues Format an den Start zu schicken. In "Prominent und Pflegekraft" werden sechs deutsche TV-Promis drei Tage in den Alltag in einem Pflegeheim eintauchen und ältere Menschen in ihrem Tagesablauf unterstützen. Calvin hat sich dafür ein ganz bestimmtes Ziel gesetzt: Er möchte vor allem entertainen und gute Laune in die oft tristen Tage der Bewohner bringen. "Ich mache eine Party im Altenheim!", kündigte der Hobby-Rapper seine Mission an und wird dementsprechend wohl mit der ein oder anderen Gesangseinlage überraschen.

Neben dem Realitystar werden sich auch Ex-Profiboxer Axel Schulz (53), Schauspielerin Janine Kunze (47), TV-Sternchen Kader Loth (49), Moderatorin Aleksandra Bechtel (49) und Bachelorette-Girl Melissa Damilia (26) der Herausforderung stellen. Am 22. und am 29. März kann man um 20:15 Uhr auf RTLZWEI jeweils drei der Promis dabei beobachten, wie sie die schwierige Aufgabe meistern und an ihre emotionalen Grenzen gehen.

